МИД: деятельность Британского Совета в России прекращается

Деятельность Британского Совета в России прекращается в связи с неурегулированностью его статуса. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Россия высылает 23 британских дипломатов.

После отравления в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Британия выслала 23 российских дипломата. Россия пообещала ответ на действия Лондона.