Посол Британии прибыл в МИД России

Посол Великобритании Лори Бристоу прибыл в Министерство иностранных дел России, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что МИД России вызвал посла Великобритании.

Вероятно, вызов посла связан с обострением отношений между Россией и Великобританией, которое произошло из-за отравления в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Ранее Британия выслала 23 российских дипломата. Россия пообещала, что вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона.