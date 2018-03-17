Посол России назвал «неплохими трюками» неточные заявления властей Британии

Посол России в Великобритании Александр Яковенко прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери «с высокой вероятностью» стоит Россия, а также заявление британского министра иностранных дел Бориса Джонсона о том, что он уверен в участии российской стороны в данном инциденте «на 9,98 по десятибалльной шкале», передает RT.

«Это весьма неплохой трюк. Когда у вас нет никаких свидетельств или доказательств, нужно прибегать к словам вроде «похоже», «вероятно», «возможно», — сказал Яковенко.

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Он также отметил, что Великобритания не может предоставить какой-либо информации и предоставить доступ к расследованию.

Ранее создатель отравляющих веществ нервно-паралитического действия «Новичок», которыми был отравлен Скрипаль, рассказал о противоядии.