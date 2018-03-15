США могут ввести новые санкции из-за отравления Скрипаля

Американская сторона может ввести новые санкции в отношении России из-за отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».

«Конечно, могут быть. Потому что вы говорите о соблюдении Россией (конвенцию о запрещении химического оружия) и о том, соблюдает ли она свои обязательства по соглашению. Использование химоружия является нарушением», — сказала и.о. замглавы Госдепартамента США Хизер Науэрт.

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Она также отметила, что США ввели санкции против КНДР за использование химоружия спустя какое-то время после самого инцидента.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что объявление в связи с отравлением Скрипаля будет сделано «в ближайшее время».