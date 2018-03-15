Генпрокуратура Украины решила арестовать Савченко по подозрению в подготовке теракта

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о намерении арестовать депутата Верховной рады Надежду Савченко, которую следствие заподозрило в подготовке теракта в Раде, сообщает РИА «Новости».

«У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом в этом зале (ВРУ — Газета.Ru) боевыми гранатами, уничтожив две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет», — сказал Луценко.

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Он добавил, что внесет в Верховную раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Ранее Савченко вернулась на Украину из Мюнхена.