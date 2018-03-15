США блокировали российско-китайский проект заявления СБ ООН по КНДР

США не пропустили в Совбез ООН проект заявления Китая и России в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщил представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский, передает РИА «Новости».

По его словам, делегация США заблокировала внесенный Россией и Китаем проект заявления для прессы «в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, вызванного недавними прорывными договоренностями о проведении встреч руководства КНДР, США и Республики Корея на высшем уровне».

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«Решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой безо всякого обсуждения среди членов СБ ООН вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в межкорейских отношениях», — подчеркнул Стржижовский.

Ранее сообщалось, что Британия блокировала в СБ ООН российское заявление по делу Сергея Скрипаля.