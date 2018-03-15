Небензя об обвинениях по делу Скрипаля: ничего, кроме «хайли лайкли», мы пока не видели

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва требует доказательств по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН, сообщает RT.

«Мы требуем предъявления материальных доказательств якобы обнаруженного российского следа в данном резонансном деле. Без этого заявления о наличии неопровержимых данных в расчет приниматься не будут. Пока ничего, кроме «хайли лайкли», мы не видели», — сказал Небензя.

Реклама

Таким образом он прокомментировал выступление премьер-министра Британии Терезы Мэй по делу Скрипаля, в ходе которого та заявила, что «с высокой долей вероятности» (англ. highly likely) к отравлению экс-полковника ГРУ причастна Россия.

В ходе выступления постпред России также подчеркнул, что у Москвы есть основания предполагать наличие у Лондона формулы газа «Новичок», которым, по данным Великобритании, мог быть отравлен Скрипаль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заседания Совета Безопасности ООН по делу Скрипаля.