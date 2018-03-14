Посольство России запросило у Британии информацию о смерти Глушкова

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Россия официально запросила у Великобритании информацию об обстоятельствах смерти экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова, передает РИА «Новости».

В пресс-службе посольства заявили, что российская сторона не располагает никакой информацией о «загадочной» смерти Глушкова и что расследование ведется «абсолютно нетранспарентно».

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«К сожалению, посольство не располагает какой-либо информацией от британских властей относительно обстоятельств смерти российского гражданина Николая Глушкова. Расследование ведется абсолютно нетранспарентно, британская сторона демонстрирует неготовность к сотрудничеству. Все это не может не вызывать сожаления. Сегодня посольство официально запросило нотой всю информацию, которой располагает британская сторона в отношении российского гражданина, смерть которого, как вы сказали, выглядит загадочной», — сказали в пресс-службе посольства.

Ранее СМИ сообщили, что смерть Глушкова расследует британская антитеррористическая полиция.