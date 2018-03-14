МИД России обвинил Британию в «огульной антироссийской кампании»

МИД России отреагировал на выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с истечением ультиматума российской стороне по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Сообщение опубликовано на сайте министерства.

«Заявление премьер-министра Великобритании Т. Мэй в парламенте 14 марта о мерах «наказания» России под фальшивым предлогом о якобы причастности к отравлению С. Скрипаля и его дочери расцениваем как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что пойдя на односторонние методы расследования инцидента, власти Британии «в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию».

Также в МИД заявили, что ответные меры не заставят себя ждать.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала отреагировать на действия Великобритании «оперативно, жестко и зеркально».