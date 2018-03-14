Матвиенко пообещала отреагировать на действия Британии «оперативно, жестко и зеркально»

Россия отреагирует на объявленные премьером Британии Терезой Мэй меры оперативно, жестко и зеркально, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает РИА «Новости».

«Британцы без предъявления России каких-либо доказательств назначили виновной Россию. Это беспрецедентно, думаю, дипломатическая практика не знает подобных примеров. Поэтому Россия должна отреагировать очень оперативно, очень жестко и зеркально», — сказала спикер.

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Она отметила, что британские власти своими «неумными» действиями в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нанесли урон российско-британским взаимоотношениям.

Ранее сообщалось, что Британия высылает 23 российских дипломатов. Также Мэй заявила, что отзовет приглашение главы МИД России Сергея Лаврова для визита в Лондон.