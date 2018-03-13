Власти Британии рассматривают кибератаку как возможный ответ на отравление Скрипаля

Власти Великобритании рассматривают кибератаку в качестве одной из возможных ответных мер на отправление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет The Times со ссылкой на источник в правительстве страны.

«Вредоносные операции в компьютерных сетях могут попасть в арсенал (возможных средств). Их использование может быть рассмотрено или даже вполне вероятно», — заявил источник.

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По данным издания, за разработку вредоносной программы отвечает министерство обороны Британии и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ). Отмечается, что целью виртуальной атаки могут стать сайты правительства, а также распространяющие фейковые новости ресурсы.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что в течение двух дней ждет от России объяснений по делу отравления Скрипаля.