МИД России назвал заявление Мэй по Скрипалю «цирковым шоу в британском парламенте»

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает РИА «Новости».

«Это цирковое шоу в британском парламенте. Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации», — сказала Захарова.

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Она добавила, что в Британии обязаны рассказать, чем закончились предыдущие дела — Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других.

Ранее Тереза Мэй заявила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом, которое было разработано в России.