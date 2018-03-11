Путин рассказал историю о крысе в подъезде

Президент России Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова, выложенном в «Одноклассниках», рассказал историю о крысе в подъезде.

«Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову», — сказал Путин.

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Он добавил, что лучше никогда никого в угол не загонять.

Ранее Владимир Путин заявил, что России не нравится, когда Запад указывает, где ее место.