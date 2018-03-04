В МВД отреагировали на нападение на Собчак

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Мужчина, плеснувший водой в Ксению Собчак, задержан, передает РИА «Новости» заявление представителя МВД.

«Сегодня около дома 40 по Ленинградскому проспекту неизвестный мужчина плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак. Мужчина был задержан, его личность установлена», — сказал он.

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Полиция установила личность нападавшего, по факту инцидента проводится проверка.

В свою очередь в пресс-службе председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова опровергли информацию о том, что нападавший является помощником Шапошникова.

«Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов. Молодой человек не является официальным помощником председателя Мосгордумы», — сказала его пресс-секретарь Полина Орехова.

Ранее сообщалось, что на кандидата в президенты России Ксению Собчак совершено нападение в центре Москвы.