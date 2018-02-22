Источник назвал утверждаемого в парламента посла России в Израиле

По словам источника, в парламенте приступили к рассмотрению вопроса об утверждении нового российского посла в Израиле, передает РИА «Новости».

«На должность российского посла в Израиле утверждается Анатолий Викторов», — сказал он.

По его словам, кандидатуру Викторова уже утвердили в комитете Госдумы по международным делам, в данный момент ожидается, что аналогичная процедура пройдет в комитете по международным делам Совета Федерации.