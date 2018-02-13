Трамп заявил Путину о готовности помочь в расследовании крушения Ан-148

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность оказать помощь в расследовании крушения самолета Ан-148.

«Президент Дональд Трамп сегодня поговорил с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить соболезнования в связи с крушением рейса 703 авиакомпании «Саратовские авиалинии» 11 февраля. Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь российским властям в расследовании», — сообщили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что «Саратовские авиалинии» заменили Ан-148 на всех рейсах.