Трамп заблокировал публикацию записки демократов по «российскому вмешательству»

Президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию засекреченной докладной записки демократов из Палаты представителей, опровергающей заявление в документе республиканцев о предвзятом отношении ФБР и минюста США к президенту во время расследования о «российском вмешательстве». Об этом сообщил Reuters.

В письме председателю комитета по разведке Белого дома Девину Нунесу советник Белого дома Дон Макган заявил, что Трамп решил не публиковать документ, «потому что в нем содержатся многочисленные детали засекреченной и особо деликатной информации».

Ранее сообщалось, что Трамп выбирал из различных вариантов действий в отношении публикации докладной записки демократов.