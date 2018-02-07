Переписка «любовников из ФБР» связала Обаму с прослушкой штаба Трампа

Опубликована переписка между «любовниками из ФБР» Питером Стрзоком и Лизой Пейдж, которая связывает экс-президента США Барака Обаму с прослушкой штаба Дональда Трампа, передает Fox News.

В частности, в переписке говорится, что бывший тогда директором ФБР Джеймс Коми готовил специальные отчеты для Обамы, который «хотел знать все».

Реклама

Как уточняет Fox News, переписка также поднимает вопросы о личной причастности Обамы к расследованию дела о электронной почте Хиллари Клинтон.

Ранее министерство юстиции США сообщило о восстановлении переписки сотрудника ФБР Питера Стрзока и юриста ФБР Лизы Пейдж с отстраненным спецпрокурором по «делу России» Робертом Мюллером.