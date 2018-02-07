Македония заявила о готовности переименоваться

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что страна готова изменить своей официальное наименование, чтобы прекратить затянувшийся конфликт с Грецией. Об этом сообщает Reuters.

Македония и Греция ведут длительный спор из-за названия первой. Греция добивается изменения названия республики, чтобы ее не путали с граничащей греческой областью Македония.

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«Я хочу, чтобы переговоры [с Грецией] прошли успешно... Мы готовы внести уточнение в географическое наименование», — сказал Заев.

Агентство указывает, что дипломаты обеих стран видят в качестве приемлемых названия Северная Македония, Новая Македония или Верхняя Македония.

Ранее сообщалось, что Македония хочет выбрать новое название страны на референдуме.