В США проголосовали за публикацию секретного документа о «вмешательстве России»
Комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за публикацию секретного документа от Демократической партии по «российскому вмешательству», сообщает Associated Press.
Голосование проходило анонимно.
Президент США Дональд Трамп должен в течение пяти дней решить, одобрять ли публикацию документа.
Ранее сообщалось, что директор ФБР поспорил с Трампом из-за публикации связанного с «российским делом» документа.