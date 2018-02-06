В США проголосовали за публикацию секретного документа о «вмешательстве России»

Президент США Дональд Трамп на совместной сессии Конгресса в Палате представителей в Вашингтоне, 28... Jim Lo Scalzo/Pool/Reuters

Комитет по разведке палаты представителей США проголосовал за публикацию секретного документа от Демократической партии по «российскому вмешательству», сообщает Associated Press.

Голосование проходило анонимно.

Президент США Дональд Трамп должен в течение пяти дней решить, одобрять ли публикацию документа.

Ранее сообщалось, что директор ФБР поспорил с Трампом из-за публикации связанного с «российским делом» документа.