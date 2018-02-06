Крым посетит делегация из Африки
Крым посетит делегация из африканской республики Бенин, передает РИА «Новости» заявление директора фонда развития идей мира «Миротворец» Артура Ксенофонтова.
Делегация прибывает 12 февраля по приглашению фонда. В ее состав войдут президент организации «Дом Африки» Одунлами Серж Фокас и мэр города Абомей-Калави Жорж Бада.
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«Цель визита — ознакомительная поездка. Визит продлится неделю. Мы хотим показать, что Крым — это территория мира», — сказал Ксенофонтов.
Делегация планирует обсудить вопросы партнерского сотрудничества, а также встретиться с представителями крымской власти.
Ранее украинская прокуратура возбудила уголовное дело после того, как немецкие депутаты посетили российский Крым.