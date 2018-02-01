Сенат Польши запретил отрицать Волынскую резню

Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

Польские сенаторы большинством голосов приняли пакет поправок в закон об Институте национальной памяти.

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Документ предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет за употребление выражения «польские лагеря смерти» и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал Польшу за запрет термина «польские лагеря смерти».