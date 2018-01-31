Белый дом опубликовал отрывки предстоящей речи Трампа в конгрессе

Белый дом опубликовал выдержки из речи президента США Дональда Трампа «О положении страны», с которой он планирует выступить перед конгрессом.

В частности, глава государства просит Демократическую и Республиканскую партии США быть более открытыми для работы друг с другом.

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«Я прошу обе партии работать вместе, чтобы дать нам безопасную, быструю, надежную и современную инфраструктуру, которая требуется нашей экономике и которую заслуживает наш народ», — говорится в одной из выдержек.

Глава государства также отметил, что США удалось стать мировым экспортером энергоресурсов и восстановить справедливость в международной торговле.

Ранее СМИ сообщили, что в распоряжении ФБР оказалось второе досье на Трампа.