В Сочи прибыли первые участники конгресса нацдиалога Сирии

Самолет с первыми участниками конгресса нацдиалога Сирии, который состоится 30-го января, прибыл в Сочи из Дамаска, сообщает РИА «Новости».

Первым рейсом прибыли 175 человек, позднее ожидается прибытие еще одного рейса со 169 представителями профсоюзов и объединений.

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По данным источника, среди прибывших есть и внутренняя оппозиция Сирии.

Отмечается, что большинство оппозиционеров прилетит в Сочи в понедельник, 29 января так же, как и команда ООН, которую возглавит спецпредставитель генсека Стаффан де Мистура.

Ранее курды заявили, что их не пригласили на Конгресс нацдиалога Сирии.