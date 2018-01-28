«Все свободны»: Жириновский оживил провалившуюся акцию в центре Москве

Глава ЛДПР Владимир Жириновский приехал на несанкционированную акцию в центре Москвы, чтобы поделиться своим жизненным опытом, сообщает Ruposters.

В бурной дискуссии с участниками акции политик рассказал о своем политическом пути и опыте участия в подобных мероприятиях.

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Он напомнил митингующим, что кроме уличной формы борьбы есть еще и парламентская. И, по его мнению, парламентская оппозиция - самая лучшая.

«Когда я был таким же, как вы, 30 лет назад, трижды меня задерживали на Пушкинской площади, я также как и вы выступал», - признался Жириновский.

Лидер ЛДПР также сравнил несогласованные акции с «майданом» и сказал, что не хочет повторения ситуации как на Украине.

Садясь в машину, Владимир Жириновский сказал: «Все свободны».