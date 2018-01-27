Порошенко призвал Европу создать коалицию против России

Президент Украины Петр Порошенко обратился к европейским коллегам с предложением создать коалицию против российской «агрессии». Об этом он написал в своем фейсбуке.

По его словам, он побывал на сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?» и поделился своими идеями и видением ситуации.

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«Сегодня мы находимся в ситуации, когда Россия развернула непровозглашенную войну против нас всех. Поэтому, учитывая такое положение вещей, мы должны думать о новые коалиции, новые программы или новые подходы. И мое предложение просто и понятно: у нас должна быть общая коалиция, совместный ответ и совместная программа, чтобы противостоять агрессии», — написал Порошенко.

Ранее Порошенко поблагодарил США за новые санкции против России.