Представитель сирийской оппозиции объяснил ее отказ от участия в Конгрессе нацдиалога
Сирийская оппозиция не будет участвовать в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи. Это подтвердил представитель Сирийского комитета по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди, передает Reuters.
По его словам, правительство Сирии и Россия «не обеспечили исполнение необходимых обязательств». Он также назвал конгресс в Сочи попыткой «подорвать усилия ООН в качестве посредника в мирных переговорах».
Ранее Высший комитет по переговорам сирийской оппозиции сообщил в твиттере, что бойкотирует Конгресс нацдиалога.