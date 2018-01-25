Рябков: США отодвигают сроки полного уничтожения своего химического арсенала

США отодвигают сроки полного уничтожения собственного химического арсенала. Об этом сообщается в комментарии заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова относительно парижской встречи так называемого «Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия», передает РИА «Новости».

«Именно по настоянию США в Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО) в свое время был записан нереалистично амбициозный срок глобального уничтожения арсеналов химоружия – до 2007 года. Понятно, что достичь этой цели не получилось. Но прошло ведь еще более десятилетия. Абсолютное большинство стран – и мы в том числе – со своими обязательствами все-таки справилось», – говорится в документе.

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При этом, по словам Рябкова, совсем другая ситуация до сих пор с ликвидацией химоружия в США, которые, по его мнению, обладают всеми необходимыми финансовыми, производственными и научно-техническими ресурсами для решения этой задачи.

Чиновник отметил, что Вашингтон остается обладателем самого крупного в мире запаса химического оружия – более 2,5 тыс. тонн опаснейших оружейных отравляющих веществ.

Ранее Рябков прокомментировал заявления США о том, что Россия якобы отказывается расследовать случаи химатак в Сирии.