Трамп призвал Эрдогана к деэскалации в сирийском Африне

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Главы государств обсудили турецкую военную операцию в сирийском Африне. Как отмечается, Эрдоган призвал Трампа прекратить помогать сирийским курдам.

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Турецкий президент, сославшись на устав ООН, заявил о праве Турции на самооборону.

В то же время Трамп призвал Эрдогана к деэскалации конфликта и ограничению военных действий в Африне, передает Reuters со ссылкой на Белый дом.

По его словам, насилие в этом регионе может привести к подрыву общих целей двух стран в Сирии.

Ранее Эрдоган пообещал «покончить с играми» вдоль границ Турции.