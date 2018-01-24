США получили приглашение от России на Конгресс нацдиалога Сирии

США получили приглашение на Конгресс сирийского национального диалога, который состоится в Сочи 30 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе американского посольства в России Марию Олсон.

«Вашингтон получил приглашение. В данный момент у нас дополнительной информации относительно участия (представителей США – Газета.Ru) нет», — сказала Олсен.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия пригласила для участия в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи всех представителей сирийского общества.