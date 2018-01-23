Президент Аргентины пригласил Путина посетить страну

Президент Аргентины Маурисио Макри пригласил российского лидера Владимира Путина с официальным визитом в любое время, передает РИА «Новости».

«Президент Аргентины Макри выразил признательность президенту России Путину за теплый прием, оказанный ему во время пребывания в России, и пригласил президента России посетить Аргентину с официальным визитом в удобное для него время, которое будет согласовано по дипканалам. Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что «Росатом» заинтересован в проекте по сооружению в Аргентине АЭС.

Также Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании по разведке и разработке урана.