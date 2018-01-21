В сенате США назначили голосование по временному бюджету на 22 января
Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл назначил голосование по временному бюджету США на понедельник, 22 января. Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, речь идет о временном финансировании правительства до 8 февраля.
Голосование намечено на 01.00 (09.00 мск).
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В субботу, 20 января, правительство США временно прекратило работу, поскольку в конгрессе не удалось договориться о бюджете правительства.
«Газета.Ru» разбиралась, как правительство США осталось без денег.