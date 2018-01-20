Климкин: место переговоров по Донбассу не имеет значения

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что место проведения переговоров по Донбассу не важно для достижения результата, передает «Интерфакс-Украина».

«Успокойтесь, место формата не имеет особого значения .. Важно, что мы, к сожалению, не продвигаемся в нашем процессе, поскольку Россия принципиально не хочет выполнять никакие обязательства и причина очень проста – сохранить в оккупированном Донбассе то, что есть, как российскую колонию», — сказал Климкин в эфире телеканала «Интер».

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Он отметил, что Минск был выбран в качестве места для переговоров вследствие «относительной нейтральности» Белоруссии и хорошей логистики.

Ранее Климкин после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что «позиции России и Украины очень далеки».