Белый дом сообщил о встрече Трампа и Мэй в Давосе

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом официальный представитель Белого дома Сара Сандерс написала в своем твиттере.

«Президент Дональд Трамп с нетерпением ожидает встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Давосе на следующей неделе...», — написала она.

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Ранее в МИД Украины сообщили, что президент Петр Порошенко встретится с Дональдом Трампом в Давосе.

Белый дом пока не подтвердил эту информацию.