Лавров прокомментировал закон о реинтеграции Донбасса

Принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Закон о реинтеграции, если подходить с юридических позиций, перечеркивает минские договоренности. Минские договоренности, которые были одобрены единогласно Советом безопасности в резолюции, принятой через несколько дней после встречи четырех руководителей «нормандского формата» в Минске. Для нас это очевидно», — сказал Лавров на пресс-конференции.

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Закон о реинтеграции Донбасса был принят в ходе голосования депутатов Рады накануне.

Ранее депутаты Рады от фракции «Оппозиционный блок» предложили отменить результаты голосования по закону о реинтеграции Донбасса.