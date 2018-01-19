В Кремле прокомментировали принятый Киевом закон о Донбассе

В Кремле не согласны с новым украинским законом о Донбассе, в котором Россия названа «страной-агрессором», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

«Россия категорически не согласна с этой формулировкой. Мы считаем использование такой формулировки в принятом законе отступлением от документа (минского соглашения), под которым стоит подпись президента (Украины Петра) Порошенко. Мы сожалеем в этой связи», — сказал Песков.

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По словам пресс-секретаря президента, в Москве сожалеют, что «подобные шаги, как, например, принятие этого закона, лишь отдаляют нас от искомой цели».

Ранее в МИД России назвали закон о реинтеграции Донбасса «подготовкой к новой войне».