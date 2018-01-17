Явлинский собрал необходимое число подписей для регистрации на выборах

Штабы одного из основателей партии «Яблоко» Григория Явлинского собрали необходимое для его регистрации на выборах президента России число подписей — 105 тысяч, передает РИА «Новости».

«По состоянию на утро 17 декабря штаб Григория Явлинского располагает 105 тысячами подписей из 79 регионов страны. По закону кандидат от непарламентской партии должен представить в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) от 100 до 105 тысяч подписей», — сообщили в пресс-службе партии.

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Отмечается, что сбор подписей продолжится до 31 января.

Ранее Явлинский назвал свою цель на выборах президента.