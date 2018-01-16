Лавров обсудил с главой МИД Ирана ядерную сделку и ситуацию в Сирии

Между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом состоялся телефонный разговор, сообщается на официальном сайте МИД России.

Министры обсудили ход работы по подготовке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря к подписанию на предстоящем Каспийском саммите, а также обменялись мнениями по сирийскому урегулированию и ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ранее Лавров обсудил по телефону ситуацию на Украине с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным.