Поклонская ответила Собчак на слова о «неполноценности» крымчан

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская прокомментировала заявление телеведущей Ксении Собчак о «неполноценности» крымчан, передает РИА «Новости».

По словам Поклонской, только внутреннее вредительство и чванство позволяют некоторым политикам спекулировать на теме прав жителей Крыма.

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«Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России. Но это личная беда таких «политиков», которая свидетельствует об ущербности их взглядов, а не людей», — сказала Поклонская.

Она подчеркнула, что одной из самых главных задач ответственного политика и чиновника является «делать так, чтобы не было даже повода говорить о какой-то неполноценности граждан России».

«Крым сегодня активно развивается, ведутся грандиозные стройки инфраструктурных объектов и социальных сооружений (мост, аэропорт, детские сады, школы, спортивные сооружения и т.д.). В Крым едут иностранные туристы, европейские политики, мэры городов из Франции, Италии заключают с городами Крыма соглашения о сотрудничестве», — отметила Поклонская.

Ксения Собчак ранее заявила, что жители Крыма ущемлены в своих правах по сравнению с остальными россиянами, и в качестве одного из примеров телеведущая привела непроведение на полуострове матчей чемпионата мира по футболу. По ее словам, жители Крыма — «неполноценные по отношению к миру».