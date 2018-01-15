Лавров: Россия будет добиваться сохранения договоренностей по ядерной программе Ирана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам прошлого года заявил, что Россия будет добиваться сохранения договоренностей по иранской ядерной программе.
Трансляцию ведет канал «Россия 24».
«Будем добиваться сохранения договоренностей по иранской ядерной программе», — сказал Лавров.
Ранее сообщалось, что Трамп собирается в последний раз отложить на неопределенное время санкции в отношении Ирана, связанные с ядерной программой этой страны. В Москве назвали ультиматумом позицию президента США.