США объявили санкции главе судебной системы Ирана

США внесли в санкционный список главу судебной системы Ирана аятоллу Садика Лариджани, сообщается на сайте министерства финансов Соединенных Штатов.

Он вошел в список из 14 человек и юридических лиц, связанных с нарушением человеческих прав и цензурой в Иране, а также с поддержкой определенных распространителей оружия.

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«США не будут оставаться в стороне, когда иранский режим продолжает нарушать права человека и сеять несправедливость. Наши меры направлены против иранского режима, включая главу судебной власти, за их пугающее притеснение своих граждан, включая тех, кто был лишен свободы исключительно за использование своего права свободы собраний, и введение цензуры против своих граждан, которые объединяются в протесте против своего правительства», – сказал министр финансов Стивен Мнучин.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в последний раз отложит санкции по иранской ядерной программе.