Песков не стал раскрывать подробности встречи Путина с Медведчуком

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин провел встречу с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком, передает «Интерфакс».

«Я могу подтвердить, что такая встреча была», — заявилл Песков.

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При этом он не стал отвечать на вопросах о сроках встречи, а также о том, соответствует ли действительности информация об обсуждении в ходе этой встречи тематики формата миротворческой миссии в Донбассе.

«Я могу только подтвердить, что эта встреча недавно действительно имела место», — сказал Песков.

Накануне сообщалось, что Путин и Медведчук обсудили, в частности, второй этап обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.