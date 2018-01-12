Песков: санкции США не останутся без ответа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкционные действия США против России не останутся без адекватного ответа, передает РИА «Новости».

«Санкционные действия всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия. В данном случае принцип взаимности остается краеугольным камнем, но в какой степени — зеркальный ответ, не зеркальный — скажем так, будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам. В этом сомнений нет, и, конечно же, решение будет принимать президент России», — сказал Песков.

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При этом Песков отметил, что в СМИ публикуются много разных списков, «но они все оказываются ненастоящими».

«Сейчас можно предположить с большой долей уверенности, что некий список действительно будет представлен в Сенат Госдепартаментом, по крайней мере, мы такие анонсирующие заявления из Вашингтона уже слышали. Его, конечно, предстоит самым серьезным образом проанализировать, дождаться, будет ли этот список — потому что появление как такового списка еще не означает нового витка санкционных обменов — поэтому нужно посмотреть, что будет за список, — раз, нужно будет посмотреть, как и когда он будет формализован, и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция», — подчеркнул Песков.

Ранее минфин США пообещал новые санкции против России в ближайшее время. Также СМИ сообщали, что Белый дом продолжает готовить для конгресса «кремлевский доклад» — список из высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству.