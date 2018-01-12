В офисе Мэй разъяснили ситуацию с приездом Трампа

Приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Лондон остается в силе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Терезы Мэй.

«В СМИ произошла путаница. Дело в том, что речь идет о двух разных поездках президента Трампа в Великобританию. Есть переданное ему премьер-министром приглашение посетить Великобританию с государственным визитом, тут ничего не изменилось, приглашение передано и принято, о деталях будет объявлено в надлежащий срок. И было другое приглашение — от посла США в Лондоне — приехать открыть новое здание посольства США в Великобритании. От этой поездки президент Трамп, как ясно следует из его Twitter, отказался», — сказали в канцелярии.

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Он отметил, что это был «обычный рабочий визит» и что он никак не связан со встречей с Мэй.

Ранее Трамп рассказал, почему он не поедет в Лондон.