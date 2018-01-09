Источник: Турция вызвала послов России и Ирана
Турция вызвала послов России и Ирана, чтобы обсудить с ними ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает Reuters со ссылкой на источники в МИД Турции.
Отмечается, что турецкая сторона планирует пожаловаться на нарушение правительственными войсками Сирии границ зоны деэскалации в Идлибе.
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Турция призвала дипломатов повлиять на правительство Сирии, чтобы прекратить нарушения границы.
Ранее сообщалось, что заместитель генсекретаря ООН посетит Сирию.