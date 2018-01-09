В Белом доме рассказали, с кем столкнутся участники президентских выборов

Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли подтвердил намерение президента США Дональда Трампа участвовать в выборах главы государства в 2020 году, передает РИА «Новости».

«Независимо от того, кто решит бороться с этим президентом, им придется столкнуться с президентом, который добился рекордных успехов в рекордные сроки, будь то экономика, которая быстро развивается, создание рабочих мест, исторические сокращения налогов и налоговая реформа, увеличение заработной платы, абсолютное уничтожение ИГ в Ираке и Сирии», — сказал Гидли.

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Ранее Белый дом отреагировал на желание Опры Уинфри выдвигаться в президенты США.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.