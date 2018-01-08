В Германии заявили о желании проконсультироваться с главой МИД Ирана о ситуации в стране

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что планирует пригласить своего иранского коллегу Джавада Зарифа для обсуждения протестов в стране. Об этом Габриэль заявил в эфире телеканала ZDF.

Габриэль заявил, что обсудил возможную встречу с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, и визит Зарифа в Европу может состояться уже на следующей неделе.

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Он также ответил на критику в отношении правительства Германии, которое якобы не отреагировало на протесты в Иране. По словам Габриэля, с начала протестов, правительство ФРГ тесно контактировало с властями Ирана.

Ранее власти Ирана заявили о задержании главных организаторов протестов.