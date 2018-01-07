Кадыров заявил о необходимости остановить «военное безумство» США

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что США намерены погрузить в войну весь Ближний Восток и призвал помешать этому. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Уже не нужны никакие подтверждения намерениям США погрузить в войну весь Ближний Восток. США нужны вокруг России горячие точки, чтобы все полыхало в огне, и люди убивали друг друга», — написал Кадыров.

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По его мнению, США уже не скрываются, «нагло неся свою «демократию» кровью и огнем».

«Военное безумство США должно быть остановлено. И наши европейские партнеры должны понять, что Россия занимает позицию справедливости, сохранения жизни на земле», — написал он.

Ранее Кадыров обвинил США в лицемерии.