В Госдуме ответили на предложение признать советский период на Украине «оккупацией»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек ответил на заявление главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о том, что Киеву необходимо признать «оккупацией» советский режим, передает RT.

«Подтасовки исторических фактов у Вятровича в крови. В 2009 году он организовал музей голодомора, в котором выставили фотографии из США времен Великой депрессии. Теперь он оболванивает народ, что Украина подверглась советской агрессии, правда, забыл добавить, что и территориями приросла на 200%», — сказал Бальбек.

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Он добавил, что инициативу Вятровича вряд ли поддержит население страны.

«Без сомнения, заявление Вятровича — это рай для украинской власти. Но как бы там ни было, миллионы украинцев по-прежнему отмечают праздники времен советской «оккупации», чтят героев войны и не подают руки историческим гениям вроде Вятровича», — отметил депутат.

Ранее Владимир Вятрович заявил, что власти Украины нужно предпринять «политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 17—21 годов до современного государства».