Пушков высмеял «окончательное прощание» Порошенко с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко об «окончательном прощании» с Россией и назвал его странным. Об этом он написал в своем твиттере.

«Порошенко никак не распрощается с Россией — только об этом и говорит. А Россия по-прежнему — главный торговый партнер Украины. Странное прощание», — говорится в сообщении.

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Украинский лидер Петр Порошенко в очередной раз подчеркнул значимость введения безвизового режима с Евросоюзом, назвав это главной украинской победой прошедшего 2017 года. Безвизовое соглашение разрешает украинцам пребывать в странах ЕС только в туристических целях, не предусматривая прав на проживание, трудоустройство или получение образования.

В связи с этим Порошенко заявил, что Киев сказал «окончательное «прощай» России.